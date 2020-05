I giardini Hanbury di Ventimiglia tra i 20 motivi per tornare in Italia secondo il quotidiano britannico The Telegraph

Ventimiglia. “Venti ragioni per cui torneremo tutti in Italia quando tutto questo sarà finito“. Il quotidiano britannico The Telegraph elogia in un suo articolo le bellezze italiche che porteranno nuovamente i turisti di tutto il mondo a visitare il Bel Paese quando il coronavirus sarà solo un lontano ricordo.

La cucina, i giardini, l’opera, le cittadine storiche, le isole, la moda, l’arte, la lingua, ma soprattutto gli italiani: sono questi gli elementi che rendono affascinante il nostro paese agli occhi degli stranieri.

Tra i posti più belli da visitare in Italia secondo il quotidiano britannico non possono mancare i giardini botanici Hanbury di Ventimiglia, un luogo magico, fondato da Sir Thomas Hanbury, in cui la natura è la padrona indiscussa.

Piante esotiche, rare, spettacolari fioriture hanno reso questo angolo di paradiso a picco sul mare famoso in tutto il mondo, rendendolo un simbolo dell’unione perfetta tra l’uomo e il creato.

«Nessun altro paese ha le ricchezza dell’Italia», Telegraph siamo d’accordo con te.