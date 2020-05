Sanremo. L’Unitre di Sanremo è molto onorata di poter incontrare on line un ospite di assoluto rilievo nel panorama culturale italiano: Corrado Augias.

L’Unitre promuove la rassegna internazionale “Grandi autori a casa tua” in rete con il Comune di Sanremo, Cervo, Imperia, Ospedaletti e Sasso di Bordighera, e molte scuole e associazioni. Oggi sul sito del l’Unitre di Sanremo (unitresanremo.it) si può ascoltare e vedere gratuitamente una breve conversazione condotta dalla presidente Unitre, la professoressa Francesca Rotta Gentile, docente di lettere presso l’Istituto Colombo di Sanremo, con un volto amatissimo dal grande pubblico televisivo Corrado Augias – giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo, drammaturgo ed ex politico italiano – che parlerà de Il grande romanzo dei Vangeli, Einaudi Editore, scritto con Giovanni Filoramo: un “racconto” in cui si toglie la copertura teologica e in cui i personaggi dei Vangeli vengono trattati come protagonisti di un romanzo.

“Ne viene fuori una narrazione strepitosa, in cui Gesù e le figure che lo circondano risultano molto più trascinanti e affascinanti. E accanto a Gesù “sfilano” tutti gli altri, ricondotti a una profonda umanità: Giuda, Giuseppe e le figure femminili, tra cui Maria e Maddalena. E poi Paolo, “quello che con straordinaria forza psichica decide di rendere questa storia universale. Provo nei suoi confronti timore e invidia».

Si può ascoltare online venerdì 22 maggio, dalle 17, sulla pagina FB

Si può ascoltare online sulla pagina FB Grandi autori a casa tua, unitresanremo.it e sulle pagine istituzionali dei Comuni coinvolti: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera.

Corrado Augias: giornalista, scrittore, autore di programmi culturali per la Tv, è nato a Roma. È opinionista del quotidiano «la Repubblica»; i suoi numerosi libri sono tradotti nelle principali lingue. Ricordiamo tra l’altro: I segreti di New York, I segreti di Londra, I segreti di Roma, I segreti di Parigi. Con Mauro Pesce, Inchiesta su Gesú e con Marco Vannini, Inchiesta su Maria. Per Einaudi ha pubblicato Il sangue e il potere. Processo a Giulio Cesare, Tiberio e Nerone (insieme a Vladimiro Polchi, ET Pop 2008), il romanzo Il lato oscuro del cuore (Supercoralli 2014), Le ultime diciotto ore di Gesù (2015 e 2016), I segreti di Istanbul (2016 e 2017), Questa nostra Italia (2017 e 2018) e, con Giovanni Filoramo, Il grande romanzo dei Vangeli (2019).