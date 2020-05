Giornata mondiale dell’ostetrica, in un video il racconto delle operatrici Asl

Sanremo. Un campagna social dalle operatrici di Imperia e Savona per celebrare la giornata mondiale dell’ostetrica, di cui oggi, 5 maggio 2020, ricorre in tutto il mondo la festa.

A realizzarlo sono state le stesse ostetriche che lavorano presso gli ospedali dell’Asl1 e 2 (nei nosocomi di Sanremo, Imperia, Pietra Ligure, Savona). Dalla viva voce delle protagoniste impegnate quotidianamente, ante e post emergenza, nelle sale parto, viene spiegato chi è l’ostetrica, cosa fa e cosa desidererebbe in questo difficile momento per tutti.

Diffuso sui social all’interno di una campagna che invita a partecipare postando foto che raccontino l’esperienza della nascita, il messaggio dell’ordine professionale recita: “Molto probabilmente le prime mani che vi hanno accolto quando vi siete affacciati alla Vita sono quelle di un’ostetrica… Il 5 maggio, in tutto il mondo, si festeggia proprio la professione Ostetrica e quest’anno il tema proposto è il mobilitarsi per l’unione tra donne e ostetriche. Il 2020 è stato proclamato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l’anno delle Ostetriche e degli Infermieri.

Finora non è stato un anno molto fortunato… Oggi più che mai abbiamo bisogno di voi per valorizzare il silenzioso ma importante ruolo che svolgiamo per le donne e le famiglie! Come⁉️

Chiediamo a tutti voi che ci leggete, e non solo alle donne, di essere attivi, già da oggi, attraverso una campagna social, postando foto possibilmente visibili a tutti, o raccontando la vostra esperienza con l’ostetrica su Twitter, Instagram, sul vostro profilo FB, con gli hashtag #midwives2020 e #grazieostetrica, e taggando la nostra pagina Facebook: @OrdinedelleOstetricheSavonaeImperia”.

Dalla provincia di Imperia hanno partecipato con un proprio video messaggio: Sara Venzon, Concetta Parrella, Marina Santoro, Chiara Pagliardi, Chiara Bonavera, Simona Uberti, Antonella Aliperta, Roberta Piatti, Giulia Badano, Serena Fanari, Eleonora Digrazia, Eliana Demas, Sara Tassi, Giulia Maccario, Fabiana Maccario, Nadia Stalla, Giorgia Bianco, Emanuela Leoncino, Valeria Santarcangelo, Federica Gentile, Vanessa Cotroneo, Francesca Vincenzi, Daniela Blagu, Erminia Barbiero, Roberta Ascolese , Azzurra Cordoni, Valentina Galvan, Sara Palumbo, Ilaria Mancuso.