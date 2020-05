Giornata Mondiale della Terra, la 3B dell’IC Cavour di Ventimiglia segue ‘Un viaggio sostenibile dal Polo Sud al Polo Nord’

Ventimiglia. Mercoledì 22 aprile, in occasione della 50esima Giornata Mondiale della Terra promossa dall’Onu, la classe 3B dell’ IC Cavour diretto dalla dottoressa Antonella Costanza ha seguito in diretta sul canale social Comunicazione CNR e sul canale Youtube di De Agostini Scuola il webinar ‘Un viaggio sostenibile dal Polo Sud al Polo Nord’ che ha coinvolto il team del Cnr impegnato in Antartide, il tecnico dell’Istituto di scienze polari di Venezia (Cnr-Isp) Marco Casula in collegamento dall’Artico e il ricercatore Angelo Viola dell’Istituto di scienze polari del Cnr (Cnr-Isp).

L’appuntamento si è proposto di offrire ai docenti di Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado una riflessione sul tema della sostenibilità e della salute del nostro pianeta e sui comportamenti da mettere in campo. L’evento si inserisce all’interno di una collaborazione che De Agostini Scuola e l’Unità comunicazione e relazioni con il pubblico del Cnr hanno attivato da tempo per la progettazione e organizzazione di incontri formativi dedicati, in particolare, alla matematica e alle scienze.

I partecipanti-esploratori virtuali sono stati condotti da un team di guide speciale: Luca Perri, noto astrofisico e divulgatore, ha mostrato come lo studio dello spazio ci aiuti a comprendere la straordinarietà del nostro pianeta; il team del Cnr impegnato in Antartide ha raccontato la bellezza e le difficoltà di fare ricerca in un luogo impervio come l’Antartide. Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp) di Venezia, in collegamento dall’Artico, ha mostrato la situazione dalla Base Dirigibile Italia del Cnr a Ny-Alesund, nell’arcipelago delle Svalbard, a circa 1000 km dal Polo Nord.

Angelo Viola, ricercatore dell’Istituto di scienze polari (Cnr-Isp), ha illustrato quanto lo studio delle aree polari sia fondamentale per conoscere e monitorare l’evoluzione del clima. Infine, la meteorologa e climatologa Serena Giacomin, presidente dell’Italian Climate Network, ha parlato della situazione climatica attuale e di quello che possiamo fare per ridurre l’impatto che i cambiamenti climatici stanno avendo sulle nostre vite. Al webinar hanno partecipato 6800 studenti e 1500 docenti di tutta Italia.

L’evento è stato organizzato da Cnr – Unità comunicazione e relazioni con il pubblico e da De Agostini Scuola: Ente Formatore accreditato per la formazione del personale della Scuola con decreto del 5/7/2013.