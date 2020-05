Genova. Venerdì 15 maggio l’Istituto Gaslini compie 82 anni e festeggia i suoi piccoli ospiti offrendo ovetti di cioccolato a tutti i bambini che usufruiscono delle visite ambulatoriali (su prenotazione) presso il padiglione 20 “Ospedale di Giorno” e un gelato a coloro che si trovano all’interno dell’Ospedale presso l’entrata del padiglione 16, tutti offerti da generosi donatori.

L’Ospedale non si è mai fermato durante la pandemia, da subito ha applicato regole di comportamento e di sicurezza in modo da offrire percorsi liberi dall’infezione (nel cosiddetto “ospedale covid free”), e parallelamente percorsi dedicati e distinti in grado di continuare a curare pazienti sospetti e/o positivi al virus (nelle strutture denominate “ospedale covid”). Così facendo l’ospedale ha potuto curare in questi tre mesi 20 bambini positivi, in media di sei anni e mezzo di età, provenienti da tutta la Liguria, tutti guariti e dimessi; e nel contempo ha offerto una verifica dello stato di esposizione al virus con tamponi a tutti i suoi operatori, riscontrando solo poco più dell’1% di positivi, peraltro contagiatisi all’esterno dell’Istituto.

Ingresso in ospedale con mascherina chirurgica obbligatoria, un solo accompagnatore, attività ambulatoriali su prenotazione, papà ammessi in sala parto, tra le novità della fase 2.