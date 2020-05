Futura Sanremo: «Degrado ai giardini “Medaglie d’oro Sanremesi”»

Sanremo. «Riceviamo continue segnalazioni della situazione di degrado in cui versano i giardini “Medaglie d’oro Sanremesi” (sotto P.zza Colombo) che sembrano stati abbandonati anche dai controlli serrati di questi giorni di emergenza sanitaria. Ci risulta che durante la giornata si alternino spacciatori e balordi tanto da scoraggiare chiunque ad usufruire delle panchine. Detto questo vogliamo porre all’attenzione della Polizia Municipale in primis e delle forze dell’ordine questa situazione che perdura da diverso tempo come se si fosse creata una zona franca dove tutto è permesso» – segnala Futura Sanremo.

«Non capiamo perché questo luogo, dove si sono già verificati atti vandalici, venga ignorato dai controlli e non possa divenire un giardino dove far stare anche i più piccoli, visto che non tutti hanno la possibilità di spostarsi con i bambini verso il Sud-Est o Villa Ormond; pensiamo soprattutto ai nonni con i propri nipoti.

Chiediamo un impegno maggiore da parte delle forze dell’ordine che crediamo debbano tornare quanto prima a controllare il territorio mitigando la loro azione anti-movida. È giusto che il parco “Medaglie d’oro Sanremesi” torni ad essere di tutti i cittadini!» - afferma Futura Sanremo.