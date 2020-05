Fratelli d’Italia, nominato il portavoce di Sanremo: è Antonino Consiglio

Sanremo. Nominato dal portavoce Provinciale Fabrizio Cravero, sentiti il coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci e il dirigente nazionale Gianni Berrino, il nuovo portavoce della Città dei Fiori: è Antonino Consiglio.

Commerciante, sposato con Daniela e padre di due figli, Alessandro e Raffaele, iscritto a Fratelli d’Italia dal momento della nascita di questo partito, candidato alle ultime elezioni comunali ove ha raccolto un ottimo risultato in termini di preferenze personali, amante dello sport e in particolare del calcio, ove ho ricoperto ruoli dirigenziali nel settore giovanile delle migliori squadre matuziane.

«Sono onorato per la fiducia accordatami dal partito e spero di ricambiarla con risultati concreti che sono da sempre l’obiettivo della mia vita. Mi riconosco nei valori portati dal nostro presidente nazionale Giorgia Meloni e del nostro partito per il quale mi metterò a lavorare con tenacia e umiltà»,

dichiara Antonino Consiglio, da tutti chiamato “Tonino”.

«Un augurio di buon lavoro da parte del sottoscritto affinché il nostro partito possa continuare a crescere sia in termini numerici che programmatico – culturali, basi queste per costruire un futuro migliore per i cittadini di Sanremo e non solo. Si unisce all’augurio anche il gruppo consiliare di Sanremo formato da Luca Lombardi e Federica Cozza con i quali Antonino Consiglio saprà collaborare e stimolare per le numerose pratiche che verranno trattate», conclude Fabrizio Cravero.