“Festa della mamma”, invia a Riviera24 le foto e gli auguri per la tua “eroina”

Imperia. “Mamma” è la prima dolcissima parola che un bimbo piccolo impara. E’ la persona che protegge, guida, comprende, sostiene ed esorta i propri figli. Oggi è la seconda domenica di maggio e come da tradizione si celebra la festa della mamma.

In piena emergenza coronavirus, un attimo di gioia può aiutare. In questo momento di difficoltà è importante fare sentire l’amore alle persone a noi care, come la propria mamma. Per questo motivo invitiamo tutti i bambini e le bambine a festeggiare la loro “eroina” inviandoci una foto con la loro mamma o del pensiero che hanno fatto pensando a lei al numero WhatsApp +392 6430304, sulla nostra chat di Messenger o via email a redazione@riviera24.it.

Gli scatti saranno poi inseriti in una photogallery speciale che verrà pubblicata sulla nostra pagina Facebook.

A tutte le mamme, tanti auguri dalla redazione di Riviera24.it!