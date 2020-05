Fase 2, pronto il piano di rilancio delle scuole vela Fiv

Genova. Il mare o i laghi, la facilità di mantenere un distanziamento sociale nei circoli o nei porti all’aria aperta, l’ambiente salubre sono le caratteristiche su cui la vela può contare. Un deciso vantaggio rispetto agli sport di palestra o di contatto.

Per questi motivi, si può guardare alla prossima estate con fiducia e offrire alle famiglie o agli adulti la possibilità di praticare un’attività sana e sicura. Anche la Federazione Italiana Vela sta puntando forte sulla ripresa, con un programma di sostegno alle scuole vela e di promozione della vela come attività divertente e sicura per bambini, ragazzi e adulti.

Sta circolando nelle quindici Zone e tra i 750 circoli affiliati alla FIV il Documento Integrativo della Normativa delle scuole vela. Un documento che punta al rilancio dell’attività delle scuole vela e al sostegno dei circoli con la fornitura di materiali e contributi. Lo scopo è di arrivare al Vela Day del 26-28 giugno e all’avvio dei corsi per la fine dello stesso mese di giugno.