Fase 2, nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti fuori regione

Imperia. Da domani, lunedì 18 maggio, prenderà il via a pieno regime la Fase 2.

Dai parrucchieri ai ristoranti, dagli estetisti al commercio al dettaglio, tutte le attività del Paese riapriranno in seguito ai due difficili mesi di lockdown, ma in questa nuova fase il modulo di autocertificazione, tra i simboli dell’emergenza coronavirus insieme a mascherine chirurgiche e guanti, non andrà in pensione, tutt’altro.

A partire dalla giornata di domani entrerà infatti in vigore un nuovo modello che sarà valido sino al 3 giugno e che servirà per giustificare i propri spostamenti al di fuori della propria regione di residenza.

I viaggi saranno però consentiti esclusivamente per valide regioni, vale a dire per comprovate esigenze lavorative, di salute e per situazioni di necessità.

Il nuovo modulo è scaricabile al seguente link: autocertificazione 18 maggio