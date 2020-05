Fase 2, l’onorevole Flavio Di Muro (Lega): «Italia unica in Europa con le scuole chiuse»

Ventimiglia. «Siamo gli unici in Europa a non riaprire le scuole fino a settembre». Sono le dichiarazioni dell’onorevole ventimigliese della Lega Flavio Di Muro in merito all’argomento scuole, chiuse ormai dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

«Il ministro Lucia Azzolina non solo non è in grado di prendere decisioni ma quel che è più grave è che ha anche nominato 18 “esperti” pagati dagli italiani per non fare nulla e tenere tutto bloccato – prosegue il politico ventimigliese – . E mentre quindi in Europa le scuole riaprono la Azzolina propone da settembre di ripartire con mezza classe a scuola e mezza a casa connessi digitalmente.

Una follia, quando invece basterebbe assumere i tanti insegnanti precari e avere quindi a disposizione più classi con un numero limitato di alunni, considerata anche l’ampia disponibilità di locali dei plessi educativi. Non solo: ci sono a disposizione spazi semivuoti, soprattutto nei comuni dell’entroterra dopo che in questi ultimi anni sono state abolite molte classi. Edifici antisismici che possono benissimo essere utilizzati per formare classi a numero ridotto e per riaprire in sicurezza.

Più lavoro, scuole aperte in sicurezza e didattica assicurata. Azzolina cominci a fare il ministro e si assuma le proprie responsabilità», ha concluso l’onorevole.