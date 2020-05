Fase 2, le proposte di Fiab Imperia per incentivare la mobilità sostenibile

Imperia. «Realizziamo nuove regolamentazioni o infrastrutture a basso costo e rapida attuazione, per la mobilità pedonale, ciclabile e la micromobilità, come ad esempio la creazione di un percorso ad anello con lo scopo di incentivare la mobilità sostenibile fra Oneglia e Borgo Marina, di particolare utilità per l’estate». Sono alcune delle proposte che FIAB Imperia ha inviato al Comune del capoluogo in una lettera per migliorare la mobilità sostenibile nella fase 2 dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

«In Liguria tutte le associazioni FIAB hanno portato avanti analoghe iniziative e sono: Fiab Genova e Fiab Tigullio con le sezioni di Rapallo, Albenga e Imperia. Queste azioni discendono delle proposte fatte a livello nazionale e regionale da FIAB Onlus» – spiega Fiab Imperia.

La lettera: Lettera Comune IM – aprile’20

Le proposte di intervento sul Lungomare Vespucci a Imperia: Allegato 2_Fiab Imperia 2020