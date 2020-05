Fase 2, Gagliardi (Cambiamo!): «Leoni da salotto della sinistra e grillini mai in aiuto della Liguria»

Genova. «Pd, 5 Stelle e Leu oggi si sono scatenati in un attacco inutile e sconclusionato, sono leoni da salotto che non hanno mosso un solo dito per aiutare la loro regione» – dichiara in una nota la parlamentare Manuela Gagliardi (Cambiamo!).

«Chi rimprovera al presidente Toti un eccesso di protagonismo evidentemente non si è accorto di quanto è successo nei giorni passati in Italia e di cosa ci aspetta nel futuro. Loro al governo nazionale non sono stati capaci di prendere le giuste decisioni figuriamoci in Liguria. Da chi è abituato alle passerelle romane non accettiamo critiche verso chi come il presidente Toti ha dovuto prendere decisioni difficili vista la totale assenza del governo. Persone senza ritegno che pensano solo a conquistare il potere, senza sapere come si risolvono i problemi di un paese» – dice.