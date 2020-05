Sanremo. Come la Città dei Fiori e la sua vocazione turistica vivrà la Fase 2 e le prospettive per un futuro, lento, ritorno alla normalità. Questo è stato, fondamentalmente, l’argomento dell’odierna diretta dal belvedere della Madonna della Costa, inframezzata da riprese di Sanremo dall’alto, grazie all’ausilio del drone.

Gli ospiti erano: il vicesindaco, nonché assessore a Turismo, Sport e Manifestazioni, Alessandro Sindoni, il ristoratore Raffaele Martino e l’imprenditrice attiva nella balneazione Raffaella Panizzi. Con l’amministratore locale si è parlato del futuro calendario manifestazioni, che probabilmente slitterà all’autunno con un programma più orientato alle famiglie. Si discusso poi della possibilità che la corsa ciclistica si tenga l’otto di agosto.

Insieme al ristoratore abbiamo esaminato quali prospettive si manifestano all’orizzonte per la categoria, puntando su come sarà la riapertura con le nuove norme di sicurezza.

Il settore balneazione è stato esaminato da Panizzi, specificando come, al momento, sia a livello locale che nazionale, non ci siano regole chiare per poter operare nuovamente con la clientela. Da parte dei balneatori è emersa la richiesta di agevolazioni finanziarie e prolungamento delle concessioni demaniali che, altresì, scadrebbero a fine anno.