Fase 2, da domani il mercato settimanale di San Bartolomeo aperto a tutte le categorie merceologiche

San Bartolomeo al Mare. Il mercato ambulante settimanale di San Bartolomeo al Mare sarà aperto da domani, lunedì, e sino a nuove disposizioni, a tutte le categorie merceologiche e riprenderà quindi le sembianze della normalità, pur dovendosi attenere, commercianti e consumatori, alle disposizioni di distanziamento e di sicurezza dovute all’emergenza sanitaria in corso.

In particolare occorrerà: mantenere la distanza minima, tra un banco e l’altro, di almeno 1,00 mt; mantenere almeno un metro di distanza sociale tra operatori e clienti e fra clienti; che ogni titolare di concessione segni a terra con gesso non indelebile davanti al proprio banco, nel rispetto della distanza sociale di cui sopra, due/tre segni indicativi di mt 1,0 destinati a chi attende il proprio turno, distanziati di almeno un metro dai due lati del proprio posteggio;

la mascherina protettiva e i guanti per gli operatori; la mascherina protettiva per i clienti; mettere a disposizione della clientela un contenitore di disinfettante per le mani; l’esposizione di un cartello, presso ogni banco, ben visibile con le prescrizioni di cui alla presente ordinanza; per le attività con maggiore afflusso, l’obbligo di mettere a disposizione della clientela un distributore di ticket elimina code; l’obbligo per ogni operatore mercatale di evitare in ogni modo assembramenti nell’area antistante la propria attività commerciale, segnalando all’organo di vigilanza eventuali criticità;

il divieto per i clienti di toccare i generi alimentari esposti che potranno essere manipolati unicamente dagli operatori e l’obbligo di corretto utilizzo dei guanti da parte degli operatori nel maneggio dei generi alimentari; posizionare nell’area del mercato cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Il mercato settimanale si svolge in Piazza Andrea Doria a San Bartolomeo al Mare. Orario di inizio alle 7,30 per i concessionari dei posteggi, alle 8 per la spunta. Apertura al pubblico a seguire. Polizia locale e Protezione Civile vigileranno affinché vengano rispettate le disposizioni.