Fase 2, anche Sanremo On riparte: sette aziende riaprono la loro attività

Sanremo. Sette aziende aderenti alla rete d’impresa Sanremo On hanno riaperto totalmente o parzialmente la loro attività. Un segnale di speranza dopo il lungo lockdown imposto dall’emergenza coronavirus.

«Le riaperture sono la testimonianza di un forte impegno e coraggio imprenditoriale – dichiara Roberto Berio, presidente di Sanremo On – che deve essere però sostenuto a tutti i livelli dalle Istituzioni attraverso misure concrete e immediate».

Hanno già alzato le serrande la boutique per bambini di via Matteotti Albero Blu, il punto di riferimento per gli autoricambi Ostanel di via Roma e da oggi a pieno ritmo i grandi cantieri Permare. Ma da questa settimana sono operativi, seppure in modalità delibera o take away, anche i ristoranti Glam Villa Noseda e Morgana Victory oltre alla pasticceria San Romolo e al bar pasticceria Tropicana.

«Ovviamente aspettiamo ora tutte le riaperture definitive – conclude Berio – con particolare attenzione ai nostri negozi del centro e certamente agli alberghi che stanno vivendo un difficilissimo momento».