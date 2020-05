Imperia. «Sta andando tutto molto bene, è una esperienza nuova anche per me che lavoro in questo settore da oltre 50 anni. Dopo tanta angoscia, tanta paura le cose si stanno mettendo bene anche se è tutto molto più faticoso sia per noi che per le clienti». Enzo Saglietto, parrucchiere per signora, titolare dello studio “I Saglietto” in via Verdi a Porto Maurizio racconta la riapertura dopo i due mesi di lockdown.

«Quando arriva il cliente deve mettere le sue cose in un armadio chiuso che viene sanificato prima e dopo, così come il contenuto, utilizzare il gel e indossare i guanti. Ogni postazione viene sanificata prima e dopo, così come quella del lavaggio teste. In pratica c’è un doppio filtro. Il locale è 80 metri quadrati, quindi riusciamo a servire due clienti alla volta distanziati», spiega il decano dei parrucchieri imperiesi.

«Per alleviare un po’ l’attesa ai clienti- conclude Enzo Saglietto – all’esterno del locale abbiamo allestito un piccolo salottino, anche perché ovviamente dentro non si possono ospitare più che due persone alla volta».