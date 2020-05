Enduro, sospese le manifestazioni sportive fino al 14 giugno

Genova. A seguito del comunicato ufficiale FMI, sono sospese le manifestazioni di Campionato Italiano Enduro in programma il 24 maggio a Piediluco (TR) e il 31 maggio a Graffignano (VT).

«1) A seguito di quanto previsto dal Decreto Legge n.33 – disponibile cliccando qui – le cui disposizioni si applicano sino al 31 luglio e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio – disponibile cliccando qui – le cui disposizioni sono efficaci fino al 14 giugno 2020 sono state adottate le seguenti misure per l’attività sportiva:

Attività sportiva e all’aperto per tutti i cittadini

È consentito lo svolgimento di generica attività sportiva e motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, a condizione che sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e almeno 1 metro per ogni altra attività. Lo svolgimento di tali attività, sino al 2 giugno compreso, deve avvenire all’interno della Regione in cui attualmente ci si trova. In ogni momento il Sindaco può disporre la chiusura temporanea delle aree. Tali misure dovranno essere inserite in apposite ordinanze Regionali e Provincie autonome.

Allenamenti degli atleti agonisti e non agonisti a porte chiuse

Viene disposta dal 18 maggio la ripresa delle sessioni di allenamento di tutti i tesserati atleti (per FMI Licenze e Tessere Sport) degli sport individuali e di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza assembramento e a porte chiuse. Per i soli atleti riconosciuti di Interesse Nazionale è prevista la possibilità di spostarsi da una Regione all’altra.

Centri sportivi aperti al pubblico

A decorrere dal 25 maggio 2020, è disposta la riapertura al pubblico di centri e circoli sportivi, pubblici o privati. A tali fini sono emanate linee guida dell’Ufficio dello Sport.

Manifestazioni ed eventi sportivi

Sino al 14 giugno restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Ulteriori proroghe del divieto possono essere valutate alla luce dell’andamento epidemiologico. Le Regioni e le Provincie autonome possono stabilire una diversa data di ripresa.

Si precisa che questa impostazione è desunta dal dettato delle normative e i chiarimenti fin qui assunti dalle Autorità competenti e sono di carattere generale. È necessario sempre e in tutte le circostanze verificare le ordinanze assunte dalle rispettive Regioni e Provincie autonome nonché le prescrizioni delle Amministrazioni Comunali e le Autorità Sanitarie.

2) Al fine di evitare diversità interpretative ed applicative, la Federazione Motociclistica Italiana indica – di seguito – le misure relative allo svolgimento di tutta l’attività motociclistica organizzata sotto il coordinamento delle attività federali:

Per quanto riguarda l’attività sportiva e all’aperto per tutti i cittadini, questa attiene all’esercizio di attività di tipo sportivo, atletico e motorio effettuato dal privato cittadino per il mantenimento di un corretto stato di salute fisica e non attiene alle attività di allenamento sportivo delle discipline che rientrano nella competenza di ciascuna Federazione Nazionale.

La responsabilità per la corretta applicazione di questa norma ricade solo ed esclusivamente sul comportamento del cittadino. A tal fine si sensibilizza sul controllo della normativa locale (Regioni e Provincie autonome e Comuni) che potrebbe differenziarsi dalle disposizioni generali.

Nell’ambito dell’attività organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana, in osservanza delle disposizioni governative – fatta salva ogni eventuale ed ulteriore indicazione interpretativa dovesse giungere dalle autorità governative nei prossimi giorni, di cui provvederemo a fornire tempestiva comunicazione – varranno dal 18 maggio 2020 le seguenti indicazioni:

È consentita l’attività di allenamento individuale e collettiva (collegiali nazionali e regionali) in impianti omologati FMI e all’aperto in base alle singole ordinanze regionali, di tutti i piloti in possesso di Tessera Sport, Tessera Mini Sport e Licenza Agonistica esclusivamente effettuata all’interno della propria Regione salvo diverse indicazioni degli organi territoriali o in seguito a designazioni federali.

Sono sospese le attività collettive di formazione e didattica (corsi non sportivi o attività di base delle Scuole di Motociclismo) e gli Hobby Sport Master che si svolgono sotto il coordinamento federale a livello nazionale e territoriale fino al 24 maggio compreso.

Sono sospese le competizioni o le manifestazioni sportive e turistiche federali di ogni ordine e specialità motociclistica, compresi gli eventi di promozione sportiva fino al 14 giugno compreso.

Si ricorda che tutte le attività debbono essere effettuate nel rispetto delle Linee Guida governative, della FMI e della FMSI e che le Regioni e le Provincie autonome potrebbero stabilire specifiche ordinanze. Per questo motivo si sensibilizza sulla necessità di verificare la normativa locale (Regioni e Provincie autonome e Comuni) che potrebbe differenziarsi dalle disposizioni generali.

La FMI sta lavorando incessantemente per garantire a tutti i suoi tesserati e licenziati la ripresa progressiva delle attività nel più ampio grado di sicurezza e nel rispetto delle regole prescritte.

Si invitano gli affiliati, i licenziati ed i tesserati a informarsi sulle novità che dovessero concretizzarsi oltre che sugli ordinari organi di stampa, anche attraverso il sito web federale www.federmoto.it» - si legge nel comunicato FMI.