Elezioni regionali, sindaco di Cervo Natalina Cha: «Non accetterei candidatura»

Cervo. Tra i nomi di papabili candidati che circolano nel Pd imperiese in vista delle elezioni regionali, c’era anche quello dell’attuale sindaco di Cervo, Natalina Cha. «Nessuno mi ha proposto nulla – ha dichiarato il primo cittadino del borgo ligure – E anche fosse non accetterei la candidatura. Non sono neanche iscritta al Pd».

Al fianco a quello di Natalina Cha, nell’ambiente Dem sono altri due i nomi dei “papabili”: quello dell’ex sindaco e consigliere comunale di Ventimiglia, Enrico Ioculano e quello del presidente e amministratore delegato di Amaie Energia, l’avvocato Andrea Gorlero di Sanremo. Tutto, però, può ancora cambiare: non è escluso che i nomi dei candidati imperiesi siano altri.