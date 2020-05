Elezioni regionali, ecco chi sono i papabili candidati del Pd

Imperia. Sono tre i nomi dei papabili candidati per il Partito Democratico alle prossime elezioni regionali. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, infatti, i nomi trapelati sono quelli dell’ex sindaco e consigliere comunale di Ventimiglia, Enrico Ioculano; del presidente e amministratore delegato di Amaie Energia, l’avvocato Andrea Gorlero di Sanremo e del sindaco di Cervo Natalina Cha.

Ancora incerta la data delle votazioni: potrebbero essere in autunno, come preannunciato dal governo centrale, così come slittare più avanti. Nel frattempo, però, all’interno dei partiti vanno avanti le trattative: non è escluso che anche tra i Dem le cose possano cambiare nei prossimi mesi.