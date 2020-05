“E metto amore Ventimiglia”, l’iniziativa di Forza Italia a sostegno di chi ha bisogno

Ventimiglia. «In questo momento particolare di crisi economica e sociale dovuta ai contagi da coronavirus e al blocco totale di molte attività ci sentiamo in dovere di dare un aiuto a tutti i nostri concittadini, pertanto, Forza Italia Ventimiglia dà corpo ad un progetto di più step. A sostegno di chi ha bisogno, arriva “E metto amore Ventimiglia”» - fa sapere Forza Italia Ventimiglia.

«Il primo step riguarda la raccolta alimentare che verrà organizzata, nel rispetto di tutta la normativa sulla sicurezza vigente, fuori dal Carrefour di Ventimiglia sabato 23 maggio dalle 10 alle 17 proprio a sostegno di chi, in questo momento, è in particolare difficoltà. Perché emettere amore per la propria città e nelle cose che si fanno è quanto di meglio possiamo e dobbiamo fare!

Destineremo la raccolta all’Emporio Solidale di Ventimiglia, ringraziandoli in anticipo per il grande sostegno che danno a molte persone e famiglie in difficoltà» - afferma Forza Italia Ventimiglia.