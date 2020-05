Due casi sospetti di Covid-19 in val Nervia, anziani trasportati in ospedale

Dolceacqua. Una donna di 99 anni e un’altra anziana sono state trasportate all’ospedale Borea di Sanremo per casi sospetti di Covid-19. Le due anziane si trovavano rispettivamente a Dolceacqua ed Apricale.

Entrambe erano già state ricoverate in ospedale nei giorni scorsi per sintomi da Coronavirus: i tamponi effettuati sulle due anziane, però, avevano dato esito negativo. Oggi il nuovo ricovero per gli stessi sintomi. Ad accompagnare le due pazienti al Borea sono stati due equipaggi della Croce Azzurra Misericordia.