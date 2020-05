Dramma a Ventimiglia, donna trovata morta in casa

Ventimiglia. Una donna di oltre settant’anni è stata trovata morta nell’appartamento in cui viveva di corso Genova. Il decesso dell’anziana sarebbe avvenuto alcuni giorni fa per cause naturali. Ad accedere nell’abitazione, su richiesta di alcuni vicini che non riuscivano a mettersi in contatto con la signora, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia. Sul posto anche i carabinieri.