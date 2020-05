Dramma a Perinaldo, ventenne si toglie la vita

Perinaldo. Un 21enne abitante a Bordighera si è tolto la vita, impiccandosi, in una zona impervia al di fuori dell’abitato di Perinaldo, in zona Merea, sulla strada per San Romolo. E’ successo ieri. Quando i soccorritori hanno raggiunto il giovane, purtroppo non c’era più nulla da fare se non constatarne il decesso. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri che ora indagano sulle motivazioni che hanno portato il ragazzo a suicidarsi. Al momento sono esclusi motivi legati alla crisi economica dovuta al Covid-19.

Una settimana fa circa aveva già tentato di togliersi la vita, tagliandosi le vene.