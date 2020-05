Dragon V2 di SpaceX è nello spazio, pubblico da tutta Italia per la diretta di Riviera24 dall’osservatorio di Perinaldo

Sanremo. I liguri, ma anche tanti abruzzesi, lombardi, piemontesi, campani, veneti e del Lazio, hanno seguito la diretta esclusiva che ieri sera Riviera24.it, in collaborazione con l’associazione Orbita e l’osservatorio astronomico Cassini del Comune di Perinaldo, ha trasmesso in collegamento diretto con Cape Canaveral (Florida), da dove è stata lanciata nello spazio, in direzione della Stazione Spaziale Internazionale, la prima navicella privata con a bordo equipaggio umano, progettata da Space X, azienda del noto patron di Tesla Elon Musk.

Al collegamento, condotto da Lorenzo Sicignano e Giancarlo Vignale di Orbita, ha partecipato l’esperto Fabrizio Capaccioni, direttore dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale di Roma.

Il lancio, entrato nella storia per aver aperto la porta delle agenzie private alla ricerca spaziale, è filato liscio e i due astronauti Bob Behnken e Doug Hurley sono decollati alle 21:22 in punto e arriveranno sull’Iss dopo circa 20 ore: la manovra di aggancio è attesa alle alle 16,27 del 31 maggio.

Grazie al supporto tecnico di PressComm Tech, la diretta è stata rilanciata sui principali quotidiani di local news, permettendo agli spettatori di unirsi da tutta Italia per seguire questo evento straordinario.

(Riguarda l’intera fase di lancio nel video sulla Fan Page di Facebook @Riviera24.it)