Doppia sanzione per due lombardi: multati dalla Stradale di Milano e dai vigili di Diano

Diano Marina. Una coppia di operai lombardi di 51 e 32 anni sono stati stati multati due volte nella stessa giornata per non aver rispettato il lockdown.

Sono incorsi, infatti, una prima volta in un controllo da parte della Polizia stradale di Milano stamattina all’alba alla partenza e una seconda volta per mano dei vigili urbani di Diano Marina al termine del loro viaggio presidio presso l’uscita dell’Autostrada di San Bartolomeo al Mare. La prima sanzione è stata di 133 euro, la seconda di 533.

Agli agenti agli ordini del comandante Franco Mistretta la coppia ha dichiarato che dovevano svolgere dei lavori edili. Sono in corso accertamenti per verificare se avessero ricevuto la diffida di rientrare in occasione del primo controllo: in quel caso scatterebbe la denuncia penale.