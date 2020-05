Donna di Ventimiglia partecipa a lotteria benefica e vince un Picasso

Ventimiglia. Ha partecipato a una lotteria benefica, ricevendo in regalo dal figlio un biglietto da 100 euro, e si è aggiudicata un dipinto di Picasso che ne vale oltre un milione. La fortuna non sempre è cieca: almeno non lo è stata con Claudia Borgogno, 58 anni, di Ventimiglia. La donna, intervistata dal Guardian, ha dichiarato: «Non ho mai vinto niente prima».

A Natale il figlio le ha regalato il biglietto: un dono simbolico per partecipare ad una lotteria di beneficenza volta a raccogliere fondi per progetti idrici in alcuni villaggi dell’Africa, con il progetto “1 Picasso per 100 euro”, organizzato dall’associazione benefica francese Aider les Autres (Aiuta gli altri).

Caso vuole che il biglietto fosse quello poi estratto. Il quadro è una preziosa pittura a olio di Picasso del 1921 dal titolo ‘Natura Morta’, firmata e datata dall’artista.