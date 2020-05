Distribuzione di mascherine nelle farmacie, Partito Comunista Italiano Liguria: «Vergognoso esempio di strumentalizzazione»

Genova. «Un altro vergognoso esempio di strumentalizzazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 da parte dell’entourage del Presidente Toti, specchio del basso livello morale che lo contraddistingue.

Dopo aver demolito la sanità pubblica proseguendo, in maniera ancor più devastante, lo scempio già iniziato da chi l’ha preceduta al governo della regione, la giunta Toti, tra le varie passerelle, non perde occasione per far campagna elettorale sulla pelle dei liguri pubblicizzando su internet con il logo “Toti Presidente” la distribuzione, nelle farmacie, di mascherine acquistate con soldi pubblici.

Per giunta un milione di mascherine per i Liguri che, in realtà, sono oltre 1.550.000; una stupidaggine assoluta oltre che una presa in giro. Neanche questa emergenza è servita a far prendere coscienza delle priorità; emergono la solita inadeguatezza e la solita vergogna a cui ci hanno abituato e di cui spero i cittadini si siano resi finalmente conto» – afferma Matteo Bellegoni del Partito Comunista Italiano, segretario regionale Liguria.