Diano Marina, venerdì riapre al Palacanepa l’Atelier dei bimbi

Diano Marina. Da dopodomani, venerdì 8 maggio, dalle ore 10.30 fino alle ore 12.00 presso il Palasport Canepa di via Diano Castello nella Città degli aranci riapre “L’ Atelier dei bimbi” curato dai volontari coordinati dall’ex comandante dei vigili Daniela Bozzano.

Chi fosse interessato può ritirare gratuitamente indumenti, giocattoli e libri per bambini da zero a 14 anni in ottimo stato donati da famiglie dianesi e non per aiutare chi si trova difficoltà.

All’ingresso è necessario presentarsi muniti di guanti e mascherina.