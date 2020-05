Diano Marina. Stamattina sono tornate le bancarelle del mercato settimanale del martedì. Rispetto alla “formazione-tipo” che prevede 170 banchi di ambulanti ne erano presenti 150. Sul corretto funzionamento, in quanto a selezione agli ingressi, divieto di assembramento, distanze hanno vigilato gli uomini del Comando della Polizia municipale, volontari della Protezione civile e guardie ambientali dell’Accademia Kronos.

«L’esperimento -dice l’assessore al commercio Barbara Feltrin che ha partecipato in prima persona alle operazioni di riapertura – direi che è andato bene. Abbiamo creato dei corridoi di entrata ed uscita. Erano presenti una quantità inferiore di banchi rispetto al normale ma era nelle previsioni».

Fabrizio Sorgi di Fiva Confcommercio: «Dopo due mesi lontani dalle piazze con tutte le difficoltà del caso sta andando bene. Un ringraziamento particolare all’Amministrazione, ai vigili, alla Protezione civile per averci permesso in 48 ore di poter riaprire. Direi che che è stato un buon rodaggio». «Ci aspettavamo un maggior numero di persone gente – dice Gianni Nastasi di Anva Confesercenti – forse c’è stato un problema di comunicazione visto che un quotidiano cartaceo ieri mattina aveva pubblicato la notizia che il mercato non si sarebbe tenuto ed è quindi dovuto intervenire il Comune con un proprio comunicato. Aspettiamo i turisti che potranno arrivare dopo il 3 giugno».