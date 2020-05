Diano Marina. E’ stato finalmente fermato dalla polizia locale e preso in cura dagli operatori del 118 il paziente fuggito in mattinata da una clinica psichiatrica. E’ un 60enne originario di Genova, con problemi mentali, positivo al coronavirus e già noto alle forze dell’ordine.

Quando stamane si è allontanato dalla struttura ha iniziato a girovagare per il centro della Città degli Aranci, dando in escandescenza. Alla vista delle divise della municipale la sua fuga è continuata. Ma poi, con un escamotage, il comandante Franco Mistretta in borghese, lo ha diretto in un punto dove è stato poi fermato. Credeva di recarsi in stazione per andare a Genova ma la struttura era quella del cimitero cittadino.