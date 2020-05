Diano Marina, la sosta torna a pagamento. Fine della gratuità per i parcheggi

Diano Marina, il parcheggio torna a pagamento. Dopo la “pausa” legata all’emergenza sanitaria, il comandante della polizia locale Franco Mistretta rende noto che da domani, 1 giugno, riprenderà l’attività ordinaria di controllo delle soste.

In particolare si avvisano gli utenti della strada che torneranno in vigore le zone disco in tutto il territorio nonché i controlli sulle aree di carico e scarico riservate ai veicoli commerciali, considerato il termine del periodo di lockdown. Anche tutta la zona blu tornerà soggetta a pagamento del ticket secondo le consuete modalità.