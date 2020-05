La Biblioteca Civica “A. S. Novaro” di Diano Marina ha aderito all’iniziativa “Maggio dei libri” promossa dal “Centro per i Libri e la Lettura” che quest’anno, in cui ricorre anche il decimo compleanno dell’evento, causa l’emergenza coronavirus, promuove eventi web, come live streaming, dirette social, campagne di invito alla lettura (diffusione di hashtag, condivisione di foto e post), resoconti di gruppi di lettura, video e audio registrati e successivamente pubblicati online e qualsiasi altra attività realizzata a distanza che sia fruibile o di cui sia disponibile una traccia anche su internet.

La biblioteca partecipa con l’iniziativa “Cosa c’è sul mio scaffale ?” che prevede la possibilità da parte di tutti di realizzare brevi videoclip in cui la libreria di casa, da sfondo delle videoconferenze, diventa protagonista. I lettori potranno commentare e svelare la genesi della loro raccolta, la sua organizzazione e i loro libri del cuore. Scopriamo noi stessi, e gli altri, grazie ai brevi filmati dedicati alle nostre librerie domestiche diffondendo l’hashtag #cosacesulmioscaffale e scatenando la potenza creativa delle nostre scaffalature!

Per partecipare occorre caricare i video (con una lunghezza massima di 3 minuti) su Instagram (utlizzando Instagramtv e nominando la Biblioteca con il tag @bibliotecadiano e utilizzando gli hashtag #cosacesulmioscaffale #ilmaggiodeilibri e #whatsonmyshelf) o sulla pagina Facebook della biblioteca nel gruppo dedicato all’iniziativa https://www.facebook.com/groups/myshelf/ (con la moderazione dei bibliotecari Giovanni Russo e Marco Vincenzi) dove per tutto maggio, e fino alla fine dell’emergenza sanitaria, potrete guardare i primi video caricati, unirvi alla community di lettori, chiedere le informazioni sui servizi e le iniziative della biblioteca.

L’iniziativa è stata organizzata in stretta collaborazione con il Settore Cultura – Museo e Biblioteca del Comune di Diano Marina.