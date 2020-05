Diano Marina, i vigili soccorrono un tarabusino in difficoltà

Diano Marina. I vigili della Città degli aranci diretti dal comandante Franco Mistretta hanno prestato soccorso a un esemplare di tarabusino, che trovandosi in difficolta aveva trovato riparo in pieno centro, tra la chiesa parrocchiale e il comune.

L’uccello, un maschio adulto, in alcune regioni noto anche come guacco, della famiglia degli Ardeidi, è stato affidato alla volontaria Annarosa Manuele che lo ha fatto visitare da un veterinario ma pare che le sue condizioni siano in netto miglioramento.

Una volta che si sarà ripreso del tutto sarà liberato e potrà continuare il suo volo.