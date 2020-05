Diano Marina, gatto chiuso nell’auto: i vigili del fuoco risolvono… al telefono

Diano Marina. Il suo gatto era rimasto chiuso nell’auto e la proprietaria non sapendo cosa fare ha chiamato il 115. I pompieri sono riusciti senza dover intervenire a guidare “da remoto” al telefono la donna fino a che non è riuscita a far scattare la serratura e a liberare il micio. E’ accaduto in mattinata.

Sono frequenti le telefonate, spesso i vigili del fuoco riescono a fornire ai richiedenti le indicazioni per risolvere da soli alcune situazioni.