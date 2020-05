Diano Marina, cordoglio per la morte di Piero Chiappori, fratello del sindaco

Diano Marina. La città piange Piero Chiappori, 74 anni, fratello del primo cittadino di Diano. La notizia è trapelata solo nelle scorse ore ma il decesso è avvenuto qualche giorno fa.

Piero Chiappori, ricordato da molti per il carattere gioioso e allegro si trovava in Polonia dove si era trasferito a vivere insieme alla seconda moglie originaria di una località nei dintorni di Cracovia quando ha accusato dei malori. Dopo un primo ricovero in Polonia, non migliorando le sue condizioni è stato trasferito in Italia, ma purtroppo per lui non c’è stato più nulla da fare.

Al sindaco Giacomo Chiappori e ai familiari di Piero vanno le più sentite condoglianze da parte dell’editore ella redazione di Riviera24.