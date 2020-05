Torino. «Una delle misure principali del nostro Piano da 800 milioni per sostenere famiglie e imprese. Riguarda alcuni dei settori più colpiti e per i quali la riapertura rischia di tardare. Ma nessuna categoria sarà dimenticata. Domani presenteremo tutte le azioni per aiutare il nostro Piemonte a ripartire». Lo scrive il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con l’hastag #RipartiPiemonte sulla sua pagina Facebook.

Nel dettaglio la tabella

2500€ – Bar, ristoranti, agriturismi, catering, gelaterie, pasticcerie

2000€ – Ristorazione da asporto

1300€ – Ristorazione non in sede fissa

2500€ – Centri estetici, barbieri e parrucchieri

2000€ – Centri benessere

2500€ – Sale da ballo, discoteche

1000€ – Taxi e noleggio con conducente

«Zero burocrazia. Da metà maggio tutti gli interessati riceveranno una comunicazione via pec per indicare l’Iban su cui ricevere il contributo a fondo perduto, che verrà accreditato nell’arco di qualche giorno», conclude il suo post Cirio.