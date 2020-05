Dal Festival di Sanremo all’Arena di Verona per rappresentare l’Italia: Diodato “accende” la musica

Sanremo. Con la sua “Fai Rumore“, Diodato avrebbe dovuto rappresentare l’Italia, gareggiando all’Eurovision Song Contest in qualità di vincitore del Festival di Sanremo. Ma quest’anno, la competizione che da 64 anni mette uno contro l’altro, per decretare il migliore, artisti provenienti da tutta Europa si fermerà a causa del lockdown che vieta assembramenti e chiude (almeno fino al 3 giugno) i confini nazionali.

E così l’artista tarantino parteciperà all’Europe Shine a Light – Accendiamo la musica. Lo show pensato per unire l’Europa e omaggiare i 41 artisti che avrebbero dovuto essere in gara. Diodato si esibirà dall’Arena di Verona, come ha annunciato lo stesso artista: «Forse lo sapete già ma, in questi giorni, ho avuto il privilegio di vedere riaccendersi le luci dell’Arena di Verona e di cantare Fai rumore in questo tempio della musica mondiale, da solo, circondato da un silenzio che racconta questo tempo e tanto altro – ha scritto -. Ho sentito la mia voce viaggiare sulla sua pietra e tornare indietro con un bagaglio diverso, in un tempo sospeso».

L’evento sarà trasmesso questa sera a partire dalle 20,30 su Rai1.