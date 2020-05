Imperia. Dal 25 maggio riaprono al pubblico gli sportelli di Amaie e Rivieracqua esclusivamente su appuntamento telefonico per evitare assembramenti all’interno e all’esterno dell’azienda e quindi possibili contagi.

Sarà possibile prendere appuntamenti chiamando il numero verde 800331331.

«Si raccomanda di evitare di prendere appuntamenti per pratiche che si potrebbero eseguire al telefono, via email o via pec, mentre per tutti coloro che non si trovano in questa situazione ricordiamo di presentarsi puntuali all’appuntamento dotati di mascherina; all’ingresso igienizzare le scarpe sull’apposito tappetino e le mani con il gel a disposizione ed infine attendere il proprio turno in sala di attesa seguendo le istruzioni dell’addetto» – fanno sapere da Amaie e Rivieracqua.