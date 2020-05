Genova. La più grande manifestazione internazionale per il movimento e la salute promossa da Isca-International Sport and Culture Association in tutta Europa, ha sempre visto nell’Uisp l’associazione capofila in Italia. Come previsto, la manifestazione giunta quest’anno alla IX edizione si terrà dal 25 al 31 maggio e si articolerà su vari canali on line, attraverso la pubblicazione di video tutorial e dirette durante tutta la settimana. Si terranno tre lezioni al giorno in diretta, alle 8 alle 11, e alle 19. Nella mattinata si terranno lezioni con attività a basso impatto/risveglio muscolare/anziani. All’ora di pranzo sono previste attività ad alto impatto/musica e alla sera attività di rilassamento/musica/bambini.

Anche in questa edizione l’Uisp farà la sua parte e sarà capofila in Italia. L’emergenza sanitaria che da gennaio 2020 ha colpito l’intero pianeta, ci ha spinti a modificare largamente le nostre abitudini, dalla vita al sociale al lavoro, dagli spostamenti all’attività motoria. Lo sa bene l’Uisp che, prima con la campagna “La palestra è la nostra casa” e adesso con “Futuri movimenti” sta accompagnando le persone attraverso questi cambiamenti, proponendo, insieme ai propri Comitati territoriali, Asd ed operatori sportivi, dei tutorial (al momento circa 750) con esercizi per mantenersi in forma, diretti a persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, da eseguire a casa o seguendo le regole del distanziamento sociale.

«Sarà per l’Uisp un’ulteriore occasione per rilanciare il bisogno di promuovere attività fisica, salute, socialità, partecipazione, per quanto mediate a causa del distanziamento fisico causato dalla crisi sanitaria – dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp - All’interno di una dimensione internazionale che sia capace di produrre futuri movimenti verso un modello di sviluppo sostenibile, equo e solidale».

Nel riprogettare lo svolgimento di questa edizione di Move Week, Isca si è mossa sulla stessa linea dell’Uisp e di altre associazioni, adattando all’emergenza Covid -19 le modalità di svolgimento della Move Week. Infatti, anche Move Week quest’anno diventa virtuale, proponendo tre blocchi di attività: una libreria europea di tutorial sportivi, che vanno a “sostituire” i classici eventi che si sarebbero dovuti tenere nelle varie città; la Move Week Gym, tre sessioni in diretta di allenamento al giorno, durante tutta la settimana, tenuti da operatori sportivi dei vari paesi e due webinar sulla gestione in Europa della attività sportive nel post-emergenza.

Attraverso Move Week l’Uisp valorizzerà alcuni dei tutorial pubblicati nella campagna “La palestra è la nostra casa” e parteciperà con una propria insegnante ad una delle lezioni che verranno proposte in diretta: Ilaria Nobili terrà un allenamento in diretta martedì 26 maggio alle 8. Sarà possibile seguire la sua video lezione e tutte le altre attraverso i social: pagina Facebook Move Week Italia; pagina Facebook campagna Now We Move; profilo Instagram Now We Move.

Dalla sua istituzione la Move Week ha coinvolto, a livello europeo, 4.000.000 di persone. Lo scorso anno l’Italia ha organizzato centinaia di eventi in 80 città, ed è risultata al primo posto in Europa per eventi organizzati e numero di partecipanti. Per il programma completo della MoveWeek clicca qui

«Sono felice di vedere che l’attività fisica, in alcuni dei suoi numerosi formati pratici, è inclusa tra le prime ondate di riapertura un po’ in tutta Europa – dice Mogens Kirkeby, presidente Isca – le limitazioni di questi mesi hanno innescato la necessità di offrire al nostro corpo un po’ di esercizio. L’attività motoria è un bisogno primario e anche questa edizione di Move Week, seppur con modalità diverse da quelle consuete, vuole dimostrarlo».