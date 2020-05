Dal 18 maggio nessuna limitazione a spostamenti in regione, dal 3 giugno in tutta Italia: la bozza del nuovo decreto

Roma. «A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica». E’ questo il primo articolo contenuto nella bozza del nuovo dpcm per contenere la diffusione del Covid-19 che sarà in vigore da lunedì 18 maggio. Un testo al quale sta lavorando il premier Giuseppe Conte e che dovrebbe essere reso noto nelle prossime ore.

Per gli spostamenti e i trasferimenti tra regioni diverse bisognerà invece attendere il 3 giugno. Fino al 2, infatti, «sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

La bozza del decreto in versione pdf.