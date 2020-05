Dai tifosi della Sanremese un secco “no” alla manifestazione ultras a Roma

Sanremo. Loro hanno deciso di non esserci, perché: «Saremo noi stessi a decidere se e quando metterci la faccia».

Gli ultras della Sanremese non andranno a Roma il prossimo 6 giugno per la manifestazione di protesta contro una “politica che sta distruggendo il Paese”, organizzata dalla tifoseria bresciana e che vorrebbe coinvolgere le curve di tutta Italia, ma anche, nelle intenzioni degli organizzatori, artigiani, impiegati, disoccupati e famiglie.

Per ora sembra che, oltre ai supporter biancoazzurri, anche molti loro “colleghi” abbiano risposto picche all’appello. Sicuramente tutti quelli che, come i matuziani, fanno parte di “Basta Abusi”, movimento unitario in rappresentanza di circa 150 curve e singoli gruppi ultras da tutta l’Italia