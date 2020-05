Coronavirus, Vallebona distribuisce altre mascherine ai residenti

Vallebona. I consiglieri comunali e i volontari della Protezione civile distribuiranno, per la seconda volta, mascherine ai residenti. L’appuntamento sarà sabato 30 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

«Verrà consegnata una mascherina per ogni residente - fanno sapere dal Comune di Vallebona - La distribuzione verrà effettuata in diversi punti del territorio: in piazza Libertà all’ingresso del paese e in via Matteotti presso la chiesa di Madonna della Neve. Si invita, durante la distribuzione, ad attenersi alle indicazioni di comportamento mantenendo le distanze, evitando assembramenti ed essendo dotati dei dispositivi di sicurezza».

Le mascherine sono state donate in parte dalla Regione Liguria e in parte dall’Amministrazione comunale.