Coronavirus, Trenitalia pronto per fase 2: ecco le nuove regole per viaggiare in treno

Imperia. Da lunedì 4 maggio, con l’avvio della Fase 2, cambia anche il modo di viaggiare in treno. A seguito delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, al fine di massimizzare la tutela della salute di viaggiatori e dipendenti, Trenitalia ha attivato misure e iniziative per prevenire la diffusione del coronavirus.

Sui treni è obbligatorio avere mascherine ed è raccomandato l’uso di guanti monouso. Ci si deve sedere, nelle file da due posti, dal lato del finestrino lasciando libero il sedile del corridoio. Il biglietto verrà controllato in modalità contactless mostrando il codice al capotreno. Per uscire bisogna seguire le porte indicate. Non si può sostare in prossimità delle porte.

Sono state inoltre potenziate le attività di sanificazione e disinfezione dei treni, riducendo gli intervalli di tempo fra una sessione di pulizia e la successiva; installati a bordo dei treni dispenser di disinfettante per le mani; il personale è stato dotato dei sistemi di protezione necessari (mascherine, guanti); è stato introdotto un nuovo criterio di prenotazione dei posti a bordo che garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle autorità sanitarie; sono stati sospesi temporaneamente i servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar, ristorante e servizi al posto) ed è stato introdotto il biglietto elettronico nominativo sia per le Frecce sia per gli Intercity, per i quali la prenotazione diventa obbligatoria. Sarà così possibile essere avvisati nel caso in cui si sia condiviso il viaggio con un passeggero risultato successivamente positivo al virus.

Per quanto riguarda le stazioni, saranno approntati percorsi a senso unico per separare i flussi in entrata e uscita, distribuendo le persone in modo tale da evitare assembramenti. E’ stata inoltre rimodulata l’offerta dei servizi di trasporto regionale per soddisfare la domanda di mobilità. L’aumento delle corse punta a far sì che le presenze a bordo siano tali da consentire il distanziamento interpersonale.

I medici e gli infermieri reclutati dalla Protezione civile per la costituzione dell’Unità medico-specialistica per il contrasto al Covid-19, a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate possono viaggiare gratuitamente, grazie a offerta: “Medici ed infermieri Covid-19”. L’offerta può essere emessa per viaggi su tutti i treni del servizio nazionale (FR, FA, FB, IC e ICN), in 1^ e in 2^ classe e nei livelli di servizio Executive, Business, Premium e Standard. Il cambio prenotazione è consentito un numero illimitato di volte prima della partenza del treno, presso i medesimi canali previsti per l’emissione. A bordo treno, su richiesta del personale di bordo, è necessario esibire, oltre al titolo di viaggio, il documento d’identità e il tesserino o altro documento che attesti l’iscrizione all’albo.

A seguito dell’accordo con la Croce Rossa Italiana, anche i dipendenti e volontari della Cri possono viaggiare gratuitamente fino al 31 luglio su Frecce ed InterCity in 1^ e 2^ classe o nei livelli di servizio Business, Premium e Standard. I biglietti sono nominativi e possono essere effettuati inviando una mail all’indirizzo ufficiogruppi.rm@trenitalia.it da una casella email di posta elettronica appartenente a Croce Rossa Italiana con un anticipo di almeno 24 ore rispetto la partenza del treno nei giorni lavorativi ed entro il venerdì alle 12 per viaggiare il lunedì successivo. Il testo dell’email deve indicare nell’oggetto la dicitura “Accordo CRI” ed indicare nome e cognome del viaggiatore, la data del viaggio, la tratta, il treno ed il livello di servizio o la classe per cui si intende effettuare la prenotazione. In allegato deve essere inserito il documento che attesti l’appartenenza all’associazione della Croce Rossa Italiana. È ammesso il cambio della prenotazione e del biglietto. A bordo treno è necessario esibire, oltre al titolo di viaggio, il documento che attesti l’appartenenza all’associazione della Croce Rossa Italiana ed un documento d’identificazione in corso di validità.