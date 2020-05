Coronavirus, Toti: «Linee guida Inail inadeguate, sono da adattare ai territori»

Genova. «Da lunedì cominceranno le aperture diversificate per regione ma le linee guida dell’Inail devono essere adattate alle realtà territoriali: sono state giudicate inapplicabili da molte regioni e contestate anche dalle categorie. Se si fosse lasciato più spazio alla concertazione locale sarebbe stato meglio.

Incontrerò tutte le associazioni di categorie interessate: dobbiamo compenetrare le esigenze della salute con quelle dell’economia e del lavoro, se le metrature e i comportamenti indicati all’interno dei locali, ad esempio, rendono impossibile lavorare non vanno bene, posto che comunque le riaperture che saranno permesse da lunedì non saranno un obbligo. È possibile che serva più tempo per adeguare le strutture, i punti vendita, i locali e avere regole più certe». Così il presidente Toti ha nel punto stampa serale sull’emergenza coronavirus.