Coronavirus, Toti: «Da domani nuova ordinanza in Liguria». Dal 1 giugno riaprono centri estivi

Genova. «Da domani la Regione Liguria adotterà una nuova ordinanza che serve per aggiustare alcune cose. Come sapete quello appena trascorso è stato un weekend molto rocambolesco. Ci sono stati molti ritardi e la colpa è imputabile al governo». Lo ha detto in conferenza stampa dalla Sala Trasparenza il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Il governatore ligure ha preannunciato la riapertura dei centri estivi per i bambini sopra i 3 anni e per i ragazzi a partire dal 1 giugno. «Per i piccoli sotto i tre anni ci confronteremo con Roma», ha aggiunto. «Regione Liguria destinerà circa 8/9 milioni di euro per i centri estivi e le scuole paritarie».

A riaprire saranno anche giostre, parchi per bambini e gonfiabili. «L’ordinanza prevederà anche migliorie e spiegazioni dei regolamenti per le attività commerciali», ha concluso Toti.

Da domani, inoltre, verrà distribuito un altro milione di mascherine, fornito dalla Protezione Civile, ai cittadini liguri.