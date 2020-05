Imperia. L’Associazione Onlus Nicola Ferrari La Forza di Un sorriso è stata fondata dopo la scomparsa del giovane Nicola Ferrari e da anni è impegnata con iniziative di sostegno alla ricerca emato oncologica con ingenti donazioni al Gaslini e all’istituto di Candiolo in Piemonte. Data l’emergenza Covid-19 per la prima volta ha deciso di sostenere le realtà locali che sono in prima linea in questi mesi e si trovano in difficoltà dovendo sostenere spese per la sanificazione e la messa in sicurezza dei dipendenti e assistiti.

È così che ha devoluto una somma di 8000 € così divisi:

– 5000 € alla Casa di Riposo “Sen B. Borelli” di Pieve di Teco

– 1500 € alla Croce Rossa di Pieve di Teco

– 1500 € alla Croce Bianca di Pornassio

La condizione importante è che questo soldi vengano spesi per l’emergenza Covid.

Un gesto di grande solidarietà, che unisce ancora di più le realtà locali in un momento così particolare e di cui questi tre enti ringraziano di cuore.