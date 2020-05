Coronavirus, smontata tenda pre triage a Sanremo: non cambiano le modalità di accesso al pronto soccorso

Sanremo. Questa mattina è stata disinstallata la tenda pre triage del Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo. L’assenza di casi frequenti di autopresentazione da parte dei cittadini in queste settimane, ha consentito la sospensione del presidio allestito a marzo per fronteggiare l’emergenza.

Per lo stesso motivo, è stata smontata anche la tenda collocata nei pressi del punto di primo intervento di Bordighera, mentre, rimane operativa, la tenda pre triage allestita davanti al pronto soccorso dell’ospedale di

Imperia. Naturalmente, i criteri di sicurezza che erano applicati attraverso le tende, sono garantiti con percorsi alternativi definiti dal protocollo aziendale.

L’accesso al Pronto Soccorso di Sanremo resta dedicato ai pazienti Covid sospetti trasportati con ambulanza. Si ricorda infatti che, fino a diversa comunicazione da parte di Asl1, non bisogna recarsi in autonomia al Pronto Soccorso, ma chiamare il 112 e attenersi alle indicazioni fornite.

«Il fatto che non si sia registrato un massiccio afflusso di auto presentazioni al pronto soccorso di Sanremo è un dato che indica il corretto comportamento da parte dei cittadini che, fin dai primi giorni dell’emergenza, hanno rispettato un’indicazione fondamentale ovvero quella di non recarsi autonomamente al pronto soccorso ma, in presenza di sintomi e necessità, contattare il proprio medico o chiamare il 112. Smontare una tenda pre triage non significa dichiarare terminata l’emergenza. Occorre tenere alta l’attenzione, rispettare le distanze sociali e le norme igienico sanitarie» – afferma la direzione generale di Asl1.