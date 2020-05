Genova. Quando si nuota in mare bisogna segnalarlo con una boa, esattamente come fanno i sub, che però utilizzano sistemi di segnalamento non essendo visibili né da terra né da eventuali imbarcazioni. A differenza dei bagnanti, che invece (solitamente) quando nuotano si vedono e anche bene. Non è uno scherzo, e nemmeno una fake news. E’ quanto chiarito dalle FAQ che la Regione Liguria ha scritto per chiarire la propria ordinanza regionale.

Alla domanda: «Quando nuoto per attività motoria devo segnalare la mia presenza utilizzando i medesimi segnalamenti marittimi previsti per l’attività subacquea anche quando tale attività viene svolta entro i 200 metri dalle spiagge o i 100 metri dalle coste a picco o scogliere?», segue la risposta: «Sì, in quanto i termini temporali relativi alla stagione balneare sono stati temporaneamente sospesi. Vigono, pertanto, le disposizioni sull’uso del mare previste per il periodo invernale». Ergo, se nuoto e dunque compio attività motoria, devo munirmi di boa e segnalare la mia presenza visto che, non essendo aperta la stagione balneare, non ci sono ancora le boe di segnalamento a 200 metri da riva (o 100 dalle scogliere).

Ma non è tutto. Se si ha la fortuna di avere in barca e si vuole fare un’uscita in mare aperto con la propria famiglia, bisogna prima decidere chi lasciare a casa. Perché come previsto dall’ordinanza n. 25/2020 l’uscita in mare è consentito per un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione. Marito e moglie con uno o più figli dovranno dunque fare a turno per una gita in barca.