Coronavirus, secondo tampone negativo per il sindaco di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso

San Bartolomeo al Mare. Il sindaco Valerio Urso comunica che il secondo tampone Covid-19 è risultato negativo: «Ringrazio i medici e gli operatori sanitari che in questi giorni si sono occupati di me, e tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato il proprio affetto nei miei confronti - dichiara Urso -. Non ho mai smesso di seguire l’attività amministrativa, anche se il vice sindaco Fedozzi, gli altri membri della Giunta e del Consiglio comunale hanno fatto il proprio lavoro in maniera egregia, rimpiazzandomi in ogni occasione».

«Raccomando a tutti di essere prudenti, mantenere la distanza sociale, portare la mascherina ed evitare ogni assembramento. Se possibile, restate a casa».